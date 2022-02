Wie sieht eine zukunftsfähige Heizung aus, welche erneuerbaren Energien sind sinnvoll zu nutzen, welche Fördermittel stehen zur Verfügung? Die Nachfrage bei Hausbesitzern nach einer unabhängigen Energieberatung ist ungebrochen hoch, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen.

Das Landratsamt Kitzingen bietet daher in Kooperation mit der Energieagentur Oberfranken sowie der Verbraucherzentrale Bayern zusätzliche Beratungstermine am 16. Februar an. Die Beratung dauert circa 45 Minuten und ist Dank der Förderung durch das Landratsamt Kitzingen für Landkreisbürger kostenfrei. Aufgrund der aktuelle Corona-Situation werden die Beratungen telefonisch durchgeführt.

Anmeldung unter Tel.: (09321) 9281109.