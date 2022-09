Hüttenheim vor 1 Stunde

Umzug bei Hüttenheimer Kerm mit "Höhepunkten" des Jahres

Der Höhepunkt der Hüttenheimer Kirchweih stellte der Umzug am Sonntagmittag dar, den die Einheimischen strengstens unter die Lupe nahmen. Galt es doch zu sehen, wer von der Ansässigen Thema der Wagen war, fünfe an der Zahl. Vervollständigt wurde der Zug vom Weinwagen, von dem 15 Hüttenheimerinnen, einschließlich Weinprinzessin Julia I., fleißig Wein an die Besucherinnen und Besucher verteilten sowie der Musikwagen mit Musikern aus Hüttenheim und Umgebung.