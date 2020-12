Kitzingen vor 27 Minuten

Umweltsünder ermittelt

In der Zeit zwischen Montag, 0 Uhr, und Dienstag, 23.30 Uhr, wurde am Wertstoff-Container in der Buchbrunner Straße in Kitzingen illegal Müll abgelagert. Ein zunächst Unbekannter entsorgte dort eine größere Menge Hausmüll, berichtet die Kitzinger Polizei. Der Umweltsachbearbeiter der Inspektion konnte vor Ort jedoch einen Hinweis auf den Täter ausfindig machen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.