Aufgeregt rutschen die Kinder des Kindergartens Mainsondheim auf ihren Stühlen herum, die Augen leuchten, die Finger schnellen bei jeder Frage in die Höhe. Die Buben und Mädchen sind mittendrin im Erzähltheater "Fritzi und Lulu – der Müll muss weg".

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat ein bildbasiertes Erzähltheater, ein so genanntes Kamishibai, entwickeln lassen, um die Kleinsten in Sachen Umweltschutz behutsam und anschaulich zu erreichen, wie es in einem Presseschreiben aus dem Landratsamt heißt. Landrätin Tamara Bischof konnte dem Kindergarten Mainsondheim nun das erste Exemplar – stellvertretend für alle Kindertagesstätten im Landkreis – überreichen.

Japanisches Erzähltheater

Erzählt wird das Kamishibai von Claudia Görde und Birgit Six von der KlimaKinder GbR, die das Theater im Auftrag des Landkreises entwickelt haben. Die bunt illustrierte Geschichte veranschaulicht die Problematik von in der Natur weggeworfenen Abfällen und soll das junge Publikum über die negativen Auswirkungen aufklären und sensibilisieren.

Bei einem Kamishibai handelt es sich um ein japanisches Erzähltheater, bei dem einem meist jungen Publikum durch Bildkarten eine Geschichte in besonders anschaulicher Form erzählt wird. Eingelegt werden die standardisierten Karten in einen Holzrahmen, den viele Kindergärten normalerweise bereits besitzen.

Die Kindergartenkinder aus Mainsondheim haben sich intensiv mit dem Thema Müll beschäftigt, ein eigenes Lied einstudiert und für die Ehrengäste – neben Landrätin Tamara Bischof war auch Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek gekommen – besondere Blumen aus Joghurtbechern und Kronkorken gebastelt.

Ab sofort im Handel erhältlich

Der Landkreis schenkt über die Kommunale Abfallwirtschaft jeder Kindertagesstätte im Kreis ein Exemplar des Erzähltheaters. Zudem ist das Kamishibai ab sofort im Handel erhältlich, so dass hoffentlich deutschlandweit viele kleine und große Zuhörer erreicht werden können, wie es im Presseschreiben weiter heißt.

Birgit Six und Claudia Görde sind darüber hinaus seit Juli offizielle Bildungspartnerinnen der Kommunalen Abfallwirtschaft und bieten Lesungen oder Müllsammelaktionen an, wie jüngst bereits in Westheim und Sommerach.