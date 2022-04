Vor anderthalb Jahren lösten die Pläne eines Kitzinger Bauunternehmers am Unteren Fuchsgraben in Kitzingen Unruhe bei der Nachbarschaft aus. Auf einer bislang als Parkplatz genutzten Fläche sollte ein mehrgeschossiger Wohnblock entstehen – direkt unterhalb der bestehenden Doppelhaushälften. Jetzt geht das Projekt in seine finale Planungsphase. Stimmt der Stadtrat an diesem Donnerstag (18.30 Uhr, Alte Synagoge) der Änderung des Bebauungsplans zu, können dort, am Stadtausgang in Richtung Kaltensondheim, bald die Bagger rollen.

Die Anwohnerinnen und Anwohner haben mittlerweile eine Anwaltskanzlei mit ihren Interessen betraut. Von dort werden "Mängel des Planentwurfs" geltend gemacht, etwa am massiven Baukörper, der nicht in die Umgebung passe, oder an der Verkehrs- und Parksituation, die sich mit der Bebauung der Fläche und dem Wegfall des Parkplatzes erheblich verschlechtere. Im Schreiben der Anwälte von Ende Januar 2022 ist die Rede von drei Vollgeschossen, der Stadtrat hat sich allerdings schon Anfang Dezember 2021 auf ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten und maximal zwei Vollgeschossen verständigt.

Die Zustimmung des Stadtrats zu dem Vorhaben gilt nach Anpassung der Pläne (ursprünglich war tatsächlich von drei Geschossen die Rede) als sicher, zumal dort sozialer Wohnraum entstehen soll, der in der Stadt für dringend notwendig erachtet wird. Auf einer benachbarten Industriebrache will ein Kitzinger Immobilienmakler insgesamt acht Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser vermarkten. Auch er darf – nach einigen Verwerfungen mit der Stadt – mit Zustimmung rechnen. Die Änderung des Bebauungsplans umfasst ein etwa 5700 Quadratmeter großes Gebiet, in dem beide Projekte enthalten sind.