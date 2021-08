Wie führe ich meinen Haushalt zeitsparender? Was passiert mit meinem Kind in den verschiedenen Entwicklungsstufen? Wie kann ich mich in der Hektik des Alltags gesund ernähren? Und wie bereite ich eine leckere Mahlzeit mit saisonalen Produkten aus der Region zu? Was muss ich bei der Wäschepflege beachten? Wie zaubere ich aus einer alten Jeans eine Einkaufstasche? Wie baue ich mein eigenes Gemüse an?

Auf diese Fragen rund ums Familien- und Haushaltsmanagement hat die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen eine Antwort. Egal, ob man es erst lernen möchte oder umschulen – eine Anmeldung ist noch möglich. Der Unterricht beginnt am 22. September, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Die Unterrichtsräume befinden sich am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Mainbernheimer Straße 103.

Um die Vereinbarkeit mit Familie und/oder Beruf zu erleichtern, findet die Fachschule sogar in Teilzeitform statt an einem ganzen Tag pro Woche. Ferienzeiten sind unterrichtsfrei. Gleichzeitig bietet die Fachschule eine professionelle Berufsausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin oder zum Hauswirtschafter (Voraussetzung mindestens 4,5 Jahre eigene Haushaltsführung). Der Beruf biete viele Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Der Besuch der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung ist kostenfrei, lediglich für Bücher, Arbeitsmaterialien und Exkursionen entstehen Kosten.

Kontakt: Staatliche Landwirtschaftsschule Kitzingen, Mainbernheimer Straße 103 in Kitzingen, Tel.: (09321) 30090, E-Mail: poststelle@aelf-kw.bayern.de; www.aelf-kw.bayern.de