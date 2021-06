Kitzingen vor 1 Stunde

Umgang mit schwierigen Zeiten: Vortrag in der Alten Synagoge

Auf Einladung der Volkshochschule Kitzingen bietet Alexandra Spitzbarth, Fachärztin für Allgemeinmedizin, am Donnerstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge einen Vortrag über den Umgang mit schwierigen Zeiten an.