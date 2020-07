Umbau des Kindergartens liegt im Zeitplan

Nicht nur der Schatzmeister des SV/DJK Sommerach wird den Ratsbeschluss am Montagabend mit Freude zur Kenntnis nehmen: Auch in diesem Jahr erhält der Sommeracher Sportverein laut einstimmigem Beschluss eine freiwillige Zuwendung in Höhe von 5000 Euro.

Erfreulich ist auch die Entwicklung beim Kindergartenan- beziehungsweise Umbau: Laut Bürgermeister Elisabeth Drescher findet die Baumaßnahme im Zeitplan statt. So werden in der ersten Augustwoche voraussichtlich die Fertigbauelemente der Zwischenwände aufgestellt. "In dieser Zeit wird es zu einer halbseitigen Straßensperrung in der Nordheimer Straße kommen, ein genauer Termin wird aber noch bekannt gegeben", berichtete Drescher. Wie sie mitteilte, wurden bei der Sitzung am 20. Juni verschiedene Nachtragsangebote im Zusammenhang mit dem Bau beschlossen. Hierbei kam es zu einer Fehlinformation: Der Nachtrag für die Unterfangung der Stützmauer kam nicht vom Ingenieurbüro Fischer, sondern von der Firma Schmück Bau.

Kinder im Pfarrhaus

Und erneut war der Kindergarten ein Thema. Hierbei ging es um die Vorbereitung für die Nutzungsänderung des Pfarrhauses, wo die Steppkes während der Baumaßnahme vorübergehend ihre Bleibe finden werden. "Sie ist im vollen Gange", informierte Drescher, ein endgültiger Bescheid des Landratsamtes liegt aber noch nicht vor.

Die Sanierung des St. Georg Brunnens in der Ortsmitte ist fast abgeschossen. Da der Brunnen undicht war, musste eine Grundsanierung des Innenputzes vorgenommen werden. In Kürze kann das Gerüst entfernt und der Brunnen wieder in Betrieb genommen werden.

An den Wochenenden sind die Mülleimer im Gemeindebereich nicht mehr ausreichend. Durch das starke Gästeaufkommen entlang des Altmains fassen die Mülleimer die anfallenden Mengen nicht mehr, berichtete Drescher. Zurzeit befinden sich über 20 Mülleimer im Umfeld des Maintores der Allee und des Altmaines, diese werden zweimal wöchentlich geleert.

Sollten die Menge der Mülleimer erhöht werden, reichen die Mülltonnen im Bauhof nicht aus, es müssten zusätzliche Tonnen bestellt werden um das Müllvolumen auf zu fangen. Laut den Ausführungen der Gemeindechefin wurden bereits am Badestrand und an der Kanuanlegestelle zwecks besserer Sortierung Mülltrennungsbehälter montiert.

Drescher lobte das ehrenamtliche Engagement in der Winzergemeinde Sommerach. Sie bedankte sich beim Obst und Gartenbauverein, der in einer Gemeinschaftsaktion den Mehrgenerationenplatz am Maintor von Unkraut befreit hat.

1000 Euro für kulturelle Zwecke

Die Raiffeisen-Stiftung Sommerach hat der Gemeinde Sommerach 1000 Euro gespendet. Der Betrag wird laut Drescher für kulturelle Zwecke verwendet.

Das Bodenschachbrett am Mehrgenerationenplatz am Maintor wurde seit der Fertigstellung noch nicht in Anspruch genommen. Der Gemeinderat diskutierte diese Situation. Da in diesem Jahr viele Menschen in heimischen Gefilden Urlaub machen, möchte die Gemeinde in den nächsten Tagen das komplette Brettspiel installieren. Die Sicherheit der Spielfiguren sorgte für Diskussionen im Gemeinderat, da täglich eine Kontrolle stattfinden muss. Ganz wichtig sei auch, dass die Figuren am an einem sicheren Platz aufbewahrt werden. Die Aufstellung des Brettspieles am Morgen übernimmt der Bauhof, am Abend werden in Abwechslung verschiedene Gemeinderäte die Aufräumungsarbeiten übernehmen.