Nicht als Flüchtlinge, sondern aufgrund einer schon bestehenden Partnerschaft besuchen insgesamt 14 ukrainische Schülerinnen und Schüler zurzeit den Unterricht am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach. Die Partnerschaft mit dem Wasyl-Symonenko-Lyzeum in Lviv wurde schon letztes Jahr von Bruder Julian Glienke, der am EGM auch Russisch unterrichtet, geknüpft. In der Partnerschule wird intensiv Deutsch gelernt, dort haben die Schüler Deutschunterricht ab der ersten Klasse. Nach der Kontaktanbahnung mit der engagierten Direktorin und Deutschlehrerin Oksana Bratkevych wurden im vergangenen Herbst einige Online-Konferenzen mit ukrainischen und deutschen Schülern durchgeführt, bei denen sich diese kennenlernen konnten. Geplant war dann, sich nach dem Ende der Reiseeinschränkungen durch die Corona-Pandemie gegenseitig zu besuchen.

In anderer Weise als geplant kam die frisch geknüpfte Partnerschaft allerdings nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zum Tragen: Wenige Tage nach Kriegsbeginn fragte die ukrainische Direktorin an, ob einige ukrainische Schülerinnen und Schüler nach Münsterschwarzach kommen könnten, um am deutschen Unterricht teilzunehmen, wie es hieß, "für einige Wochen". Gastfamilien waren schnell gefunden. Dass der Zeitraum "für einige Wochen" relativ zu sehen ist, war allen Beteiligten klar, da nicht abzusehen ist, wie lange der Krieg dauert. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Kitzingen wurde der Aufenthalt innerhalb weniger Tage vorbereitet.

Bereits am 13. März wurde erstmals eine Militärbasis bei Lviv mit Raketen beschossen, der Krieg erreichte somit den Westen der Ukraine und die Dringlichkeit der Anfrage wurde überdeutlich. Am 15. März kam mit einem Kleinbus die erste Gruppe von acht Schülerinnen und Schülern in Münsterschwarzach an, denen bis Ostern noch sechs weitere nachfolgten. Alle sprechen gut Deutsch und können so am normalen Unterricht teilnehmen, auf verschiedene Klassen und Kurse verteilt. Auf diese Weise bemüht sich die Schulfamilie des EGM, einigen vom Krieg betroffenen Jugendlichen zu helfen – verbunden mit der Hoffnung auf einen fruchtbaren Aufenthalt, ein Ende des Krieges und eine gute weitere Partnerschaft mit dem Wasyl-Symonenko-Lyzeum.

Von: Bruder Julian Glienke (Lehrer am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)