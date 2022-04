Staatssekretärin Anna Stolz und Landrätin Tamara Bischof werben um Willkommenskräfte für Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Kitzingen.

Das bayerische Kultusministerium richtet Pädagogische Willkommensgruppen ein, die ein tages- und wochenstrukturierendes Angebot bilden und den Bedürfnissen der geflohenen Kinder und Jugendlichen Rechnung tragen sollen. Anna Stolz, Staatssekretärin im Kultusministerium, übergab an Landrätin Tamara Bischof Plakate, die für die Arbeit als Willkommenskraft werben.

„Die Bilder aus der Ukraine schockieren und machen sprachlos. Aus diesem Grund wollen wir die Menschen, die aus der Ukraine kommen, so gut wie möglich unterstützen und willkommen heißen", betonte Anna Stolz laut Pressemitteilung des Landratsamts. Die Rahmenbedingungen sehen wie folgt aus: Für die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine wurden in Bayern Willkommensgruppen ins Leben gerufen, um ihnen das Ankommen so einfach wie möglich zu machen. Damit soll den jungen Menschen Struktur in ihrem Alltag gegeben werden – mit festen Bezugspersonen und verschiedenen Angeboten.

„Willkommenskräfte“ können zum Beispiel Lehramtsstudierende sein, pensionierte Lehrkräfte, Personen mit Qualifikationen im Bereich Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache und Personen mit ukrainischen Sprachkenntnissen.

Landrätin Tamara Bischof erklärte, dass bereits mehr als 700 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Kitzingen angekommen sind. „Etwa die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Einige von ihnen gehen bereits in Schulen im Landkreis.“

Weitere Informationen: www.km.bayern.de/willkommenskraft