Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert unvermindert an, vor allem Frauen und Kinder versuchen, aus dem Land zu fliehen. Ihnen und der gesamten Ukraine ist darum am Dienstag die Kitzinger Mahnwache am internationalen Frauentag gewidmet. Zu dieser überparteilichen Friedensdemo eingeladen hat der Ortsverband der Kitzinger Grünen. Los geht's um 16.30 Uhr auf dem Kitzinger Marktplatz.

Motto: "Frauen für den Frieden"

Wie es in der Ankündigung heißt, wird es Redebeiträge von Landrätin Tamara Bischof, politischen Akteurinnen und Akteuren verschiedener Parteien und weiteren engagierten Frauen geben. Am es am Frauentag gehe es traditionell um Gleichberechtigung, schreibt Eva Trapp, Vorstandssprecherin der Kitzinger Grünen: "Ein Leben in Frieden und Freiheit ist die wesentliche Grundvoraussetzung für Gleichberechtigung."

Darum habe das Organisationsteam rund um Stadt- und Kreisrätin Christa Büttner heuer das Motto „Frauen für Frieden“ gewählt. Alle Bürgerinnen sind aufgerufen, an diesem Tag ein starkes Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Männer und Kinder seien selbstverständlich auch willkommen.