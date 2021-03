Kitzingen aktualisiert am 05.03.2021

ÜZ Mainfranken warnt vor Strombetrügern

Der Energieversorger ÜZ Mainfranken warnt in einer Pressemeldung vor betrügerischen Anrufern, die derzeit verstärkt versuchen würden, auf illegale Weise Stromverträge am Telefon zu verkaufen. Mehrere Kunden aus den Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt, Haßberge, Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart hätten berichtet, persönlich kontaktiert und von angeblichen ÜZ-Mitarbeitern nach ihren Kundendaten gefragt worden zu sein. Teilweise hätten die Anrufer sogar angegeben, im Auftrag der ÜZ Mainfranken anzurufen, oder in Zukunft die Stromversorgung zu übernehmen. Diese ominösen Anrufe stammen laut Mitteilung nicht von der ÜZ Mainfranken. Die Kunden werden aufgerufen, keinesfalls persönliche Daten oder Vertragsdetails am Telefon herauszugeben.