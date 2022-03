Es herrscht Krieg auf europäischem Boden und Menschen weltweit sind erschüttert über die Geschehnisse in der Ukraine. Auch in Mainfranken sind die Anteilnahme und die Hilfsbereitschaft groß. Viele Privatpersonen sind bereit, einen Teil ihres Wohnraumes für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.

Die ÜZ Mainfranken findet dieses Engagement großartig, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Sie möchte Menschen, die auf diese Weise helfen, mit einem Energiekostenzuschuss unterstützen. Der Zuschuss soll die Mehrkosten für Energie abfedern und so die Aufnahme von Flüchtlingen erleichtern. Das Angebot richtet sich an Kunden der ÜZ Mainfranken, die bereit sind, ihr Zuhause mit Flüchtlingen aus der Ukraine zu teilen.

Wer einen oder mehrere Flüchtlinge für mindestens vier Wochen bei sich aufnimmt, kann den Energiekostenzuschuss in Höhe von 100 Euro bei der ÜZ unter www.uez.de/ukraine beantragen.