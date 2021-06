Kitzingen vor 57 Minuten

Überraschung: Kostenloses Eis fürs Kitzinger Impfzentrum

Die Firma Frischdienst Walther aus Kitzingen brachte am Montag jede Menge Speiseeis in das Test- und das Impfzentrum in Kitzingen. Eine willkommene Abkühlung an heißen Tagen.