Volkach vor 6 Minuten

Überraschung für die Hortkinder

Der größte Sandkasten in Volkach ist wieder gut gefüllt. Bei einem Telefonat mit Frau Elisabeth Ziegler von der Firma LZR Kitzingen, in dem eine Ferienaktion für den Hort geplant wurde, fragte Frau Ziegler, ob sie für den Hort noch etwas Gutes tun könnte. Den Erziehern viel natürlich gleich der Sandkasten ein. Denn durch eifriges Sandkuchenbacken und bauen war schon ein großer "Sandschwund" zu bemerken. Frau Ziegler meinte: "Da kriegen wir bestimmt was hin". Eine Woche später kam der Anruf, dass eine Ladung für den Hort geliefert wird. Als die Kinder von der Schule kamen, wartete schon der große Radlader mit Sand auf die Kinder. Voller Freude staunten Sie über die Menge an Sand. Für die fleißigen Sandschaufler brachte Frau Ziegler noch ein paar Schirmmützen mit. Danke für die tolle Aktion an die Firma LZR. Unser Spielplatz ist nun wieder fit für die Sommersaison.