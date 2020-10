Irgendwie sah es trostlos aus: Das ehemalige Gasthaus "Zum grünen Baum" in Iffigheim erinnerte in den vergangenen Jahren eher an das "alte Haus von Rocky Docky" als an ein Wirtshaus voller Leben. "Dieses Haus ist alt und hässlich. Dieses Haus ist kahl und leer. Denn seit mehr als fünfzig Jahren, da bewohnt es keiner mehr." Der Songtext, von Bruce Low gesungen, passte wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge zu dem Haus. Jetzt hat die Familie Schnaz eine neue Strophe hinzugefügt. Entstanden ist ein Schmuckstück im Weinparadies Franken mit drei Ferienwohnungen.

So bis ungefähr vor 50 Jahren war das Gebäude gegenüber dem Feuerwehrhaus noch Wirtschaft. Ein altehrwürdiges Gebäude, erbaut aus Sandsteinen und Bruchsteinen aus Muschelkalk aus den nahen Steinbrüchen. Vermutlich aus dem Jahr 1771. Ob die Zahl stimmt, Eberhard (47) und Carmen Schnaz (44) wissen es nicht. Bei der Restaurierung haben sie nichts gefunden, was sicher auf die Jahreszahl hinweist.

Vom Großvater an den Enkel

Als der Wirtschaftsbetrieb zum Erliegen gekommen war, stand das Gebäude schon leer. Nur die Feuerwehr hatte es noch zum Kirchweih- und Faschingstanz eine Zeit lang genutzt. In den 1960er-Jahren hatte es der Großvater von Eberhard Schnaz, Karl Schnaz, erworben. Bis es sein Enkel bekommen hat. Der startete nach dem jahrelangen Leerstand vor eineinhalb Jahren zusammen mit seiner Frau Carmen das Projekt Sanierung – "mit Leidenschaft und Unterstützung", wie sie sagen. Nachdem kürzlich das frühere Gasthaus "Zum Hirschen" in eine Pizzeria umgewandelt worden war, sind nun fast zeitgleich zwei ehemalige Wirtschaften im Ort mit neuem Leben erfüllt worden.

Das Dach im "grünen Baum" war undicht, Ziegel waren beim Sturm heruntergefallen. "Wir hatten Angst, dass da mal einem ein Ziegel auf den Kopf fällt", erzählt Carmen Schnaz. Wer sich das Haus noch Anfang vergangenen Jahres angeschaut hatte, kam leicht zu dem Schluss: abreißen. "Ja, wir haben auch überlegt, es wegzureißen", gibt sie zu. Aber welchen Nutzen könnte man von dem Gebäude haben, auf dem zum Glück kein Denkmalschutz lastet? Dann hätten Bekannte aus dem Allgäu sie dazu animiert, in dem Haus Ferienwohnungen einzurichten. Das hat nämlich den Vorteil, dass es später die Kinder nutzen können – oder "es wird unser Alterssitz", sagt Carmen Schnaz und lacht.

100 Tonnen Schutt entsorgt

Der Landwirtschaftsmeister, Eberhard Schnaz ist Vollerwerbslandwirt, und seine Frau, gelernte Hauswirtschaftlerin, entschieden sich für eine Renovierung. Start war März 2019. Wie bei vielen alten Häusern der Fall, fingen die Arbeiten beim Dach an. Vier Wochen waren die Zimmerleute dran. Tätig waren, das war der Familie Schnaz wichtig, Handwerker aus der Region.

Zur Straßenseite hin gab es Fachwerk, das erhalten wurde. Zugeputztes Fachwerk im Inneren wurde freigelegt und verleiht dem Haus einen besonderen Charme. Wie viele Stunden an Eigenleistung die Familie und Freunde geleistet haben? "Das lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken", sagt Eberhard Schnaz mit leichtem Kopfschütteln. Die Zeit des Dachabdeckens lässt sich noch überblicken, aber allein wenn seine Frau an die Zeit denkt, die sie damit verbracht hat, die Balken abzubürsten…

Die Stockwerke wurden entkernt. Etwa 100 Tonnen Schutt mussten entsorgt werden. Drei Ferienwohnungen sind jetzt im Haus, benannt nach den drei Kindern Eva, Johanna und Lina, individuell eingerichtet. "So wie Kinder nun einmal sind", schreibt die Familie Schnaz auf ihrer Homepage.

Tanzsaal wurde zum Esszimmer

Im Erdgeschoss befindet sich die Wohnung Eva mit 85 Quadratmetern. Wo einst die Gäste zechten, haben Carmen und Eberhard Schnaz nun mit Liebe zum Detail das Wohnzimmer eingerichtet.

Die alte Sitzecke hat zwar keinen Platz mehr darin gefunden. Doch in dem einen der beiden voneinander getrennten Schlafzimmer haben sie ein Fenster erhalten, das einst die Durchreiche für das Bier war. Das Fenster kann jetzt mit einem Vorhang verhüllt werden, falls mehr als ein Paar die große Wohnung nutzen sollte. Im früheren Stall des Gebäudes, im Erdgeschoss, ist die Technik untergebracht.

Im Obergeschoss, erreichbar über die alte Holztreppe im jetzt grünen Treppenhaus, befinden sich die beiden Wohnungen Johanna (55 Quadratmeter) und Lina (60 Quadratmeter). Aus dem ehemaligen Tanzsaal wurde ein Wohn-/Esszimmer, aus der Küche ein Bad und in der einstigen Bar können die Gäste jetzt süß träumen. Die alte Bar-Türe beließ die Familie an der Wand, allerdings nur noch als Dekoration.

Dann gibt es noch das Dachgeschoss. Hier ist ein Aufenthaltsraum entstanden, der allerdings in Corona-Zeiten nicht genutzt werden kann. Dort stehen noch die alten Wirtshausstühle, die Tochter Eva wieder hergerichtet hat.

Zwischendrin habe es schon einmal eine Phase gegeben, wo man am liebsten aufgehört hätte, erzählt Carmen Schnaz. "Da muss man aber weitermachen", wirft Eberhard Schnaz gleich ein. So ging es von Etappe zu Etappe. "Der erste Aha-Effekt war, als die Fassade gemacht war", erinnert sich Carmen Schnaz. Dann kam zuletzt noch der Hof.

Sechsstellige Summe investiert

Billig war die Renovierung nicht, verrät die Familie Schnaz. Etwas abgemildert wird die sechsstellige Investition durch eine Förderung über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Die Wohnung Johanna ist schon an Feriengäste vermietet. Weitere Belegungen mit Gästen aus ganz Deutschland sind schon gebucht – mittels Online-Portalen. Zur offiziellen Fertigstellung gab es von Bürgermeisterin Ruth Albrecht einen Blumenstrauß. Sie freut sich, dass der Leerstand weg und dafür ein Schmuckstück ins Weinparadies gekommen ist. Dabei hat die Familie Schnaz an der Tradition des Gebäudes festgehalten: "Ein Ort des Wohlfühlens für alle Gäste." Das fast verfallene Haus von Iffigheim ist Geschichte.