Albertshofen vor 59 Minuten

Überleben: Impulstage in Albertshofen

In der St. Nikolaus-Kirche in Albertshofen finden vom 18. bis 22. April unter dem Motto "Überleben“ die achten Impulstage der evangelischen Kirchengemeinde Albertshofen mit dem Musikevangelisten Lutz Scheufler statt. Die Impulstage können teils in Präsenz, wozu jeweils Anmeldungen erforderlich sind, teils per Internet Livestream unter www.albertshofen-evangelisch.de/Livestream miterlebt werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Kirchengemeinde hervor.