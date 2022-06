Kitzingen vor 20 Minuten

Über Fenster in Kloster eingebrochen

In der Klostergasse in Kitzingen öffnete am Montag zwischen 10 bis 15.15 Uhr ein unbekannter Täter unter Gewaltanwendung ein Fenster und gelangte so ins Gebäudeinnere des Klosters. Der Täter betrat mehrere Räume, unter anderem auch ein Büro, wo Schränke und eine Geldkassette sein Ziel waren. Bei dem Einbruch entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von circa 300 Euro. Der Wert der Beute ist bis zum derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei noch nicht abschließend bekannt, liegt aber vermutlich im unteren dreistelligen Bereich.