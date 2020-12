Neben der Umsetzung des terroir-f-Projekts gab es in der Sitzung in Nordheim noch weitere Themen und wichtige Informationen.

• Von den Räten zur Kenntnis genommen wurde die Bekanntgabe der Niederschrift und des Erledigungsberichtes zur örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2019 sowie die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2019.

• Der Kassier des TSV Nordheim darf sich freuen: So erhält der Sportverein neben der pauschalen Sportbetriebsförderung des Freistaates auch von der Gemeinde einen Zuschuss von 5522 Euro.

• Gemäß Ratsbeschluss vom August 2015 fördert die Gemeinde Nordheim alljährlich musikalische Kinder- und Jugendausbildung an der Musikschule Volkacher Mainschleife. Im Schuljahr 2020/21 beträgt der Anteil der Gemeinde Nordheim laut Säger 2362 Euro.

• Wie Säger mitteilte, finden derzeit viele Jahres- beziehungsweise Mitgliederversammlungen von Vereinen per Umlaufbeschluss statt.

• Aktuelle Informationen des Landratsamtes Kitzingen zu den neusten Corona-Auflagen hängen nach Mitteilung der Gemeindechefin an der Amtstafel aus. Die Bürger werden gebeten, sich hier zu informieren.

• Die Fähre wird vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2021 ihren Betrieb einstellen.

• Wegen der anstehenden Schiffs-Untersuchungs-Kommission ist die Fähre ab 18. Januar 2021 bis Mitte Februar 2021 außer Betrieb, teilte die Gemeindechefin mit.

• Das Rathaus ist vom 21. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 geschlossen. In dringenden Fällen, so Säger, solle man sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft Volkach wenden.