In der Zeit zwischen Montag, 24. Mai, und Samstag, 29. Mai, wurden Im Weinbergsgrund 22 in Schwarzenau aus einem am Wohnhaus angebauten Abstellraum ein Akku-Winkelschleifer der Marke Makita, ein Akku-Staubsauger der Marke Makita sowie eine Spezialtrennscheibe entwendet. Der Gesamtwert beläuft sich laut Polizei auf 510 Euro. Hinweise an die Polizei in Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.