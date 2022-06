Sickershausen vor 24 Minuten

Über 3000 Jahre Konfirmation versammelt

Das ist nicht alltäglich: 51 Jubilarinnen und Jubilare blickten zurück auf mehr als 3000 Jahre Konfirmation: 30 feierten 60 Jahre (Diamantene), acht blickten auf 65 Jahre (Eiserne), zwölf erinnerten sich an 70 Jahre (Gnaden-) Konfirmation und sogar ein Jubilar beging die Kronjuwelenkonfirmation mit 75 Jahre Jubiläum. Pfarrer Gahr schaute in der Predigt auf die stürmischen Zeiten, die sie erlebt haben und erneuerte den Konfirmationssegen, denn "sie bleiben mit Gott in einem Boot, auch wenn er scheinbar mal schläft!"