Marktbreit vor 34 Minuten

Über 3000 Euro gesammelt

Unter dem Motto: „Wenn wir nicht zu den Menschen gehen können, dann können die Menschen zu uns in die Kirche kommen“, luden fünf Sternsinger-Gruppen in Marktbreit, Marktsteft und Umgebung in einer Reihe von katholischen und evangelischen Kirchen ein, um den Menschen dort den Segen Gottes für ein gesundes Neues Jahr zuzusprechen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Unter Einhaltung der Hygiene-und Abstandsregeln nahmen zahlreiche Menschen das Angebot der Sternsinger an, gaben großherzig ihre Spenden und nahmen die von Pfarrer Possmayer gesegneten Aufkleber „20+C+M+B+21“ für die Haustüren mit. Besonders erfreulich war, dass die Aktion in guter ökumenischer Zusammenarbeit erfolgte.