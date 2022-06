Bis zu 22.000 Liter Molke sind am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der A 3 zwischen Wiesentheid und Geiselwind (Lkr. Kitzingen) auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Laster sei in einem Baustellenbereich ins Schleudern geraten und umgekippt, teilte die Polizei mit. Die Bergung gestaltete sich äußerst schwierig und dauerte mehrere Stunden. Die Autobahn war bis zum Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt – was aufgrund des Rückreiseverkehrs zum Ende der Pfingstferien besonders gravierende Folgen hatte. Der 58-jährige Fahrer des Molkelasters hatte nach Polizeiangaben in der Baustelle die rechte Leitplanke touchiert. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Lkw, der nach links in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Laster zusammenstieß, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß. Der Molkelaster stürzte um und verlor nahezu seine gesamte flüssige Ladung. Die Molke musste aufwendig abgepumpt werden. Beide Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Jogi) Foto: Foto: Vifogra