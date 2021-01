Erfreuliche Nachrichten gibt es bezogen auf die Verteilung der FFP2-Masken oder gleichwertige Masken an bedürftige Mitbürger sowie an pflegende Angehörige. Insgesamt wurden über 18 000 Masken verteilt, informiert das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung.

Die Masken, die pflegende Angehörige bei den Gemeinden abholen können, wurden – wie angekündigt – am Dienstag, 19. Januar, beim Landratsamt angeliefert und am Mittwoch bereits über den Kreisbauhof an die Verwaltungsgemeinschaften verteilt. Von dort gehen sie an die jeweiligen Rathäuser und können alsbald vor Ort abgeholt werden. Insgesamt waren es rund 7000 Masken, pro Person werden drei Masken ausgegeben.

„Die Masken an bedürftige Mitbürger wurden bereits am Montag und Dienstag von Auszubildenden und Mitarbeitern des Sozialamts sowie des Jobcenters verschickt“, wird Landrätin Tamara Bischof in der Mitteilung zitiert. Jeder Betroffene hat fünf Masken mit der Post erhalten beziehungsweise wurden sie über die Gemeinschaftsunterkünfte an die Asylbewerber direkt ausgegeben. Insgesamt gingen somit 11 300 Masken an Bedürftige. „Ich danke alle Beteiligten für die unkomplizierte und rasche Verteilung und hoffe, dass wir so eine Unterstützung im Kampf gegen Corona geschaffen haben“, sagt die Landrätin.