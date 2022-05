Samstag 12.15 Uhr. Die Melder der Einsatzkräfte der BRK-Wasserwacht-Ortsgruppen Sulzfeld, Kitzingen, Dettelbach und Volkach geben Alarm. Einsatzstichwort: Personen in Wassernot. Zu insgesamt zwei unterschiedlichen Einsatzszenarien wurden die Wasserwachts-Schnelleinsatzgruppen des BRK-Kreisverband Kitzingen gerufen. So wurde zum einem in Astheim, sowie auch in Köhler nach vermissten Personen am und im Wasser gesucht. Dafür wurde eine entgleiste Feierlichkeit inszeniert, bei welcher sich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Personen, unzurechnungsfähig ins Wasser begaben. Begleitet und dokumentiert wurde die Übung durch Beobachter aus umliegenden BRK-Kreiswasserwachten.

Zudem wurde die erste bundesweite Testung der Software Rescue Control von der Firma ZF aus Friedrichshafen mit Wasserwachts-Einheiten durchgeführt. Dabei wurde der Standort der einzelnen Fahrzeuge und Einsatzkräfte getrackt und konnten so von der Einsatzleitung eingesehen werden. Aber auch der Grad der Verletzung der aufgefundenen Personen konnte so dokumentiert und in Echtzeit an die Einsatzleitung übermittelt werden. Neben diesen Anwendungsmöglichkeiten sind noch viele weitere Features möglich.

Auch die neu angeschafften Einsatzfahrzeuge und Motorrettungsboote konnten so unter reellen Bedingungen getestet werden.

Zusammenfassend war die Übung ein Erfolg. Alle Personen wurden aufgefunden und dem bereitstehenden Rettungswagen übergeben. Insgesamt waren 58 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt.

Um 16 Uhr wurde schließlich die Übung mit einer Einsatznachbesprechung abgeschlossen.

Von: Denise Schuster (Büro des Kreisgeschäftsführers, BRK Kitzingen)