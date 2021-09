Volkach vor 45 Minuten

Tutorinnen wurden geschult

In der Mädchenrealschule Volkach fand die Schulung für die neuen Tutorinnen im Schuljahr 2021/22 statt. Nach einem kurzen Kennenlernen machten sich die Schülerinnen Gedanken über die Aufgaben einer Tutorin. Gemeinsam mit den beiden betreuenden Lehrerinnen wurden die Tätigkeitsfelder genauer eingegrenzt und besprochen. Anschließend bekamen die Mädchen eine Einführung in das Anleiten verschiedener Spiele. Ihr erworbenes Wissen durften sie gleich darauf in der Praxis erproben. In Zweiergruppen bereiteten die Schülerinnen verschiedene Spiele vor, die sie als Leiterinnen ihren Klassenkameradinnen vorstellten und die gemeinsam getestet wurden. Die Mitschülerinnen gaben ihnen Feedback darüber, ob sie das Spiel gut verständlich erklärt hatten, ob sie sicher aufgetreten waren oder ob man eventuell noch etwas verbessern könnte. Den Schülerinnen und den betreuenden Lehrkräften machten die Spiele großen Spaß und die Vorfreude auf die kommenden Aktionen mit den neuen Fünftklässlerinnen stieg stetig. Aufgrund der guten Einführung in ihren Tätigkeitsbereich sind die Mädchen fit und können nun in die Tutorinnenarbeit starten.