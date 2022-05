Beim Turnverein Mainstockheim passt ziemlich alles, entsprechend problemlos verliefen im Schnelldurchgang die Wahlen in der Jahresversammlung. Vorsitzender Frank Schmitt ging ebenso in einer weitere Amtsperiode wie sein Stellvertreter Herbert Schmidt, Schriftführer ist Michael Ratz. Als Kassenwartin fungiert Christa Sterner und deren Arbeit prüfen Rainer Knott und Hugo Reiter. Im Vereinsausschuss vertreten sind noch Robert Brussig, Stefan Schmitt, Mike Ratz, Mathias Hofmann, Iris Förster, Monika Kaiser, Gudrun Knott, Simon Magdau, Helge Reiter, Ralf Remler, Herta Roth, Heiner Roth, Marcia Schmitt, Sonja Zühlke und Charlton-John Golliday.

Der Vorsitzende gab den kürzesten Bericht seiner bisherigen Amtszeit und ging auf die wenigen Veranstaltungen sowie die Berg- und Talfahrt im Sportbetrieb ein. "Die letzten Jahre waren eine Katastrophe und viele haben das Gemeinschaftsgefühl vermisst", sagte Schmitt. Er informierte, dass der Volleyball-Außenplatz abgebaut wurde, dort würden neue Outdoor-Geräte aufgestellt.

TV hat immer noch 675 Mitglieder

Schmitt konstatierte, dass die Mitglieder dem Verein fast vollzählig trotz Corona-Stillstand dem Verein die Treue hielten und der Turnverein immer noch 675 Mitglieder hat. Damit ist jeder vierte Bürger oder vierte Bürger Mainstockheims Mitglied im Turnverein sind. Das wertete Frank Schmitt als Bestätigung der guten Arbeit die vielfältig im Verein geleistet wird.

Kassenwartin Monika Kaiser wies für das Jahr 2021 einen fünfstelligen Jahresüberschuss aus, nachdem auch das Finanzjahr 2020 einen Überschuss erbracht hatte. Die erfreulichen Zahlen hatten einen unerfreulichen Grund: Durch die vielen ausgefallenen Übungsstunden und die Vollbremsungen durch Lockdowns fielen für den Verein weit niedrigeren Hallenmieten an. Damit hat der der Turnverein jetzt eine schöne Summe auf der hohen Kante.

Wie Monika Kaiser verriet, "machen die Kids viel Wirbel" in den Gruppen des Kinderturnen und Hugo Reiter bemerkte, dass den Kindern die Freude an der Bewegung und auch soziales Verhalten vermittelt werden soll. Weil die Weihnachtsfeier ausfallen musste, sind zu Weihnachten nicht die Kinder zum Verein, sondern der Verein zu den Kindern gekommen, wie es Frank Schmitt formulierte. Denn es wurde eine Winterwanderung unternommen und allen Kindern Geschenke zuhause vorbei gebracht, was sich der Verein über 1000 Euro kosten ließ.

121 Kinder und Jugendliche spielen Basketball

Basketball-Abteilungsleiterin Sonja Zühlke informierte, dass in der Abteilung alleine 121 Kinder und Jugendliche aktiv sind – eine bemerkenswerte Zahl. Iris Förster ließ die Anwesenden staunen als sie erzählte, dass beim Seniorenturnen sogar noch eine 87-jährige Frau mitmacht. Übungsleiter im Volleyball ist Harald Müller und die Anwesenden in der Turnhalle erfuhren, dass sich Michael Barth den letzten Vereinsmeistertitel sicherte.

Frank Schmitt teilte die in diesem Jahr anstehenden Termine mit und hoffte, dass der Verein nicht mehr ausgebremst wird. Daneben soll es im kommenden Januar eine weitere Auflage des "Feuerwerks der Turnkunst" geben.