Die Außensanierung der Mainbernheimer St. Johanniskirche läuft seit einiger Zeit. Schiff und Turm sind eingerüstet. Jetzt montierten Handwerker die Wetterfahne und den Turmknopf. Dieser enthält wieder eine Zeitkapsel mit verschiedenen zeitgeschichtlichen Dokumenten.

Der Posaunenchor spielte zur feierlichen Wiedermontage von Wetterfahne und Turmknopf. Viele Gemeindemitglieder waren gekommen. Pfarrer Paul Häberlein hielt eine Andacht. Er machte deutlich, dass hier kein Denkmal renoviert werde, obwohl die Kirche natürlich eines sei. "Menschen leben in und mit der Kirche." Sie sei ein lebendiges Denkmal – "denk mal darüber nach", sagte Häberlein. Ein Blick ins Gästebuch zeige, was Kirche den Menschen bedeute. Viele Menschen hätten Trost, Stärkung und Glück gefunden in der fast 300 Jahre alten Kirche. Älter sei allerdings der Turm.

Und der gehört der Stadt. So durften sich die Verantwortlichen der Stadt immer dann mit diesem beschäftigen, wenn umfängliche Sanierungen, Arbeiten am Glockenstuhl oder Schönheitsreparaturen von Nöten waren, sagte Bürgermeister Peter Kraus.

Der Turm ist für die nächsten 50 Jahre gut gerüstet

Zuletzt hatte es 1967 eine Außenrenovierung gegeben. 20 Jahre später sei der Glockenstuhl saniert worden. 2009 habe es Reparaturarbeiten an der Turmspitze und der Zwiebel gegeben. Damals alles noch mit überschaubaren Kosten, meinte Kraus. Denn die jetzige Sanierung koste rund 360.000 Euro. Obwohl der Turm auch immer eine säkulare Bedeutung hatte, gebe es kein Geld über die Städtebauförderung. 17.500 Euro betrage der Zuschuss von der Bayerischen Landesstiftung.

Neben seiner Funktion als Glockenturm der St. Johanniskirche gab es durch die Uhr auch eine zeitliche Orientierung für die Menschen im Ort. Auch der Stadttürmer hatte oben seine Wohnung und wachte laut Kraus über die Stadt und schlug bei Feuer Alarm.

Der Turm sei in den vergangenen Jahren kein Hingucker mehr gewesen, meinte der Bürgermeister. Doch nicht nur der optische Eindruck, auch manches Bauteil sei desolat gewesen. Deshalb habe die Stadt die vom Kirchenvorstand geplante Außensanierung des Langhauses zum Anlass genommen, auch die Sanierung des Kirchturms anzugehen, erläuterte Kraus. Dank des guten Zusammenwirkens von Kirchengemeinde, Stadtrat, Architekturbüro, baubegleitenden Fachleuten und bauausführenden Firmen werde der Turm für die nächsten 40, 50 Jahre gut gerüstet sein.

Unter den interessierten Blicken der Zuschauer befüllte Kraus die Zeitkapsel. Neben einer Dokumentation der Gegenwart, einer Tageszeitung und eines Euro-Münzsatzes kamen auch Bilder von Mainbernheim, der Konfirmandengruppe und eine Autogrammkarte des Mainbernheimer Ausnahmesportlers Christian Rasp – sein Vater Dieter Rasp trug ein Gedicht über die Stadt vor – sowie gesiegelte Urkunden der Kirchengemeinde und der Stadt, die Georg Rügamer künstlerisch gestaltet hat, mit in die Zeitkapsel.

Dann ging es mit dem Aufzug nach oben in luftige Höhen. André Hartmann und Marco Büttner vom Dachdeckerbetrieb Thilo Hammer aus Arnstein brachten den frisch vergoldeten Turmknopf mit der Zeitkapsel in die richtige Position, bevor sie die Wetterfahne einsteckten und fixierten. Von hoch oben sprach Pfarrer Häberlein ein Segensgebet.