Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Türschloss mit Farbe beschmiert und verstopft

Bereits am 29. August zwischen 12.50 und 13.25 Uhr kam es in der Egerländer Straße am Anwesen mit der Hausnummer 26 zu einer Sachbeschädigung. Eine unbekannte Person beschmierte laut Polizeiangaben das Türschloss zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit Farbe, so dass sich dies nicht mehr öffnen ließ. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.