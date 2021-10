Kitzingen vor 28 Minuten

Türkisfarbener Mercedes angefahren

Bereits in der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, streifte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker oder eine Lenkerin einen in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen geparkten, türkisfarbenen Mercedes. Die vordere linke Seite der Stoßstange wurde durch den Anstoß eingedellt und verkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.