Kitzingen vor 18 Minuten

Türgriff an Fiat abgerissen

Eine unbekannte Person hat in Kitzingen den Türgriff an der Fahrertüre eines weißen Fiat 500 abgerissen. Das Auto war laut Polizeibericht in der Zeit vom 10. Februar, 16.30 Uhr, bis 17. Februar, 7 Uhr, in der Kaltensondheimer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.