Kitzingen vor 1 Stunde

Türe zum Aufenthaltsraum der Busfahrer beschädigt

Am Montag zwischen 16.40 und 18 Uhr kam es am Bahnhofsplatz in Kitzingen zu einer Sachbeschädigung, schreibt die Polizei. Vermutlich trat eine unbekannte Person gegen den Türknauf der Tür zum Aufenthaltsraum der Busfahrer. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.