Kitzingen vor 1 Stunde

Türe von Geräteschuppen eingetreten

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Kitzingen. Bereits in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Pausenhof der D. Paul-Eber-Mittelschule am Hindenburgring die Eingangstüre eines Geräteschuppens. Der Täter trat vermutlich die Holzverkleidung der rechten Flügeltüre ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro.