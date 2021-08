Prichsenstadt vor 36 Minuten

Tür eingetreten und in Hotel eingebrochen

Am Montag zwischen 2.30 und 5 Uhr ereignete sich in der Freihofgasse in Prichsenstadt ein Einbruch. Eine unbekannte Person trat eine Bürotür der Hotelrezeption ein und gelangte so in das Büroinnere. Danach öffnete der Täter einen Schrank sowie eine Rezeptionskasse und stahl das Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.