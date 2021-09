Kitzingen vor 1 Stunde

Tür aufgehebelt und Tresor geknackt

Zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, kam es nach Angaben der Polizei in der Franzensbader Straße in Kitzingen zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe des TÜV-Prüfgebäudes ein und stieg so in das Innere des Gebäudes. Anschließend hebelte der Unbekannte eine Tür auf und verschaffte sich so Zugang zu einem im Büro befindlichen Tresor. Dieser wurde laut Polizeibericht mit einem Werkzeugs geöffnet und der Inhalt entnommen. Danach entfernte sich der Täter wieder über das eingeschlagene Fenster vom Tatort. Es entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.