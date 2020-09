Kitzingen vor 52 Minuten

Tür an geparktem Audi beschädigt

Am Mittwoch wurde am Königsplatz in Kitzingen ein geparkter Audi beschädigt. Die Fahrzeugbesitzerin hatte diesen gegen 17.25 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Metzgerei abgestellt. Als sie gegen 18.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie laut Polizeibericht an der Beifahrertür die Beschädigung. Diese wurde vermutlich von einem daneben geparkten Wagen verursacht, als der Fahrer aus dem Fahrzeug ausstieg und mit der Tür gegen die Beifahrertür stieß, so die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.