Über die Informationskampagne "Wie verhalte ich mich als Besucher im Weinberg – gegenseitige Rücksicht ist gefragt" informierte Bürgermeisterin Sibylle Säger in der Nordheimer Ratssitzung. Ihren Ausführungen zufolge arbeitet die Touristikinformation Volkacher Mainschleife aktuell an dieser Kampagne. Geplant ist analog zu den bereits bestehenden Informationskampagnen "Corona- Hygieneregeln für Volkachs Altstadt" und weiteren die gleiche Informationsstrategie für beteiligte Gemeinden umzusetzen. Dazu gehören Videoclips für die jeweilige Gemeinde – Homepages, Informationsflyer für Hotels, Ferienwohnungen und Weingutsgäste sowie Hinweistafeln mit Piktogrammen für die Weinbergs- Zuwegungen.

Die Gesamtkosten für die vorgesehene Kampagne belaufen sich auf 3387,20 Euro. Laut einstimmigem Beschluss beteiligt sich die Gemeinde Nordheim mit 278,02 Euro an den Produktionskosten der genannten Imagekampagne. Hinzu kommen Kosten für die Beschilderung (40 Euro je Schild). Diesbezüglich legt die Gemeinde die Stückzahl fest, informierte die Ortschefin.

Weitere Punkte aus dem Nordheimer Gemeinderat:

• Positiv standen die Räte dem Antrag des TSV Nordheim auf Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Trainings- und Hauptplatz gegenüber. Die Anlage ist als Umrüstung der bestehenden Anlage auf stromsparenden und effizienteren LED geplant. Hierfür gibt es in diesem Jahr noch erhebliche Zuschüsse von BLSV und vom Freistaat Bayern, so dass der Verein durch diese Förderungen günstig zu einer modernen Anlage kommt. Vorgesehen sind bei der circa 10 000 Euro teuren Investition drei Masten für den Trainings- und zwei Masten für den Hauptplatz, teilte Ratsmitglied und Sportvereinsvorsitzender Andrè Paulus mit. Da die Gemeinde Grundstücksbesitzer der beiden Sportanlagen ist, war eine Zustimmung seitens der Kommune notwendig.

• Wie Säger mitteilte, wird am Volkstrauertag (15. November) eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal abgehalten. Nach dem um 9 Uhr stattfindenden Wortgottesdienst in der Pfarrkirche trifft man sich gegen 9.30 Uhr an der Gedenkstätte.

• Erleuchten soll auch in diesem Jahr der 5,40 Meter hohe Metall-"Weininsel-Weihnachtsbaum" an der Nordheimer Mainfähre. Ab 29. November soll diese Sehenswürdigkeit mit seinen über 1000 zählenden Mini-Bocksbeuteln den Touristen und Ortsbewohnern in der vorweihnachtlichen Zeit präsentiert werden, teilte Säger mit.

• Coronabedingt steht noch nicht fest, ob und wie der traditionelle Seniorennachmittag – vorgesehener Termin ist der 29. November – gefeiert wird. "Wir müssen uns noch etwas einfallen lassen", sagte Säger, die auch eine Feier im Freien ins Gespräch brachte.

• Säger teilte mit, dass die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder sowie langjähriger Mitarbeiter im kommenden Jahr stattfinden wird.