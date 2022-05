Mainfrankenpark vor 1 Stunde

Tschaikowskys Schwanensee live aus dem Royal Opera House

Das Ballett „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky zeigt das Cineworld Mainfrankenpark am Donnerstag, 19. Mai, um 20 Uhr live aus dem Royal Opera House in London. Mit Tschaikowskys berühmter Theatermusik schildert "Schwanensee" die tragische Liebe zwischen Prinzessin Odette und Prinz Siegfried und wird perfekt von Royal-Ballet wiedergegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinos. Die Vorstellung dauert knapp dreieinhalb Stunden, Karten gibt es im Internet unter www.cineworld-main.de