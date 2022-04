Zunächst wurden verschiedene Fertigkeiten des Hundes überprüft, bevor es zur eigentlichen Trümmerprüfung kam. Hierfür konnten wir ein Trümmergelände mit bis zu vier versteckte Personen in maximal drei Verstecken, inszenieren. Der Hund musste diese selbständig finden und sicher anzeigen. Des Weiteren gab es ein Kleidungsstück im Gelände, sowie eine kleine Ablenkung in Form einer Futterstelle, welche den Hund nicht ablenken durfte.

Um das Prüfungsszenario möglichst authentisch zu gestalten, wurde im Schadensgebiet ein Feuer mit Rauchentwicklung sowie Lärm durch eine laufende Kettensäge inszeniert. Dies darf den Hund nicht irritieren.

Die Prüfung muss alle zwei Jahre aufgefrischt und wiederholt werden. Zudem dürfen nur geprüfte Hunde in den Einsatz. Der typische Trümmereinsatz sind eingestürzte Gebäude und Erdbebengebiete.

Seit mehr als 25 Jahren bildet die Rettungshundestaffel Kitzingen Hundeführer und Hunde in der Vermisstensuche aus und unterstützt Einsatzkräfte, wie Polizei und Feuerwehr bei der Auffindung von vermissten Personen. Aktuell sind drei geprüfte Trümmersuchhunde im Einsatz. Diese konnten die Einsatzkräfte zuletzt bei einer Hausexplosion in Rohrbach, einem Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall und einem Einsturz der Autobahnbrücke Schraudenbachtal auf der A7, überörtlich tatkräftig unterstützen.

Ablauf einer Trümmerprüfung

1. Theoretischer Teil

2. Unterordnung: Prüfung der Unterordnung mit verschiedenen Kommandos auf einer Strecke, welche Hundeführer und Hund zusammen laufen

3. Ablage: während ein Team die Strecke für die Unterordnung läuft wird ein anderer zu prüfender Hund außer Sichtweite des Hundeführers abgelegt.

4. Tragen mit Maulkorb: a) Der Hundeführer legt den Maulkorb an, hebt den Hund hoch und übergibt ihn einer Fremdperson. Diese trägt ihn circa zehn Meter weit und setzt den Hund ab; b) Der Hundeführer ruft den Hund zurück.

5. Geräte / Geschicklichkeit: Es gibt vier Geräte, die in beliebiger Reihenfolge absolviert werden müssen: Tunnel, Wippe (der Hund muss selbstständig und langsam über den Kipp-Punkt); Fassbrücke (der Hund muss auf Kommando auf der Bohle stehen bleiben und auf ein weiteres Kommando die Brücke vollständig überqueren); horizontale (liegende) Leiter (Der Hund soll sie selbständig überqueren).

6. Trümmersuche

Von: Denise Schuster (Büro des Kreisgeschäftsführers, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Kitzingen)