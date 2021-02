Kitzingen vor 1 Stunde

Trotz Stahlband: Dieb stiehlt teuren Akku von E-Bike

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, an einem auf dem Bahnhofsplatz in Kitzingen abgestellten E-Bike zu schaffen gemacht. Das grün-schwarze Mountainbike der Marke Fischer war dort an dem Fahrradständer angekettet, teilt die Polizei mit. Zudem hatte der Fahrradfahrer den Akku noch mit einem selbstgefertigten Stahlband gesichert.