In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es laut einer Polizeimeldung in der Keltenstraße in Kitzingen zu einem Diebstahl von einem Fahrrad. Das schwarz-silberne Mountainbike der Marke Zündapp stand zur Tatzeit mit einem Fahrradschloss gesichert vor einem dortigen Wohnanwesen. Der Schaden beläuft sich auf über 200 Euro.

Hinweise an die Kitzinger Polizei unter Tel.: (09321) 1410.