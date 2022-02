Das hat allen Beteiligten sichtlich Spaß gemacht, auch wenn es bei kühler Witterung im Freien stattfand: Die diesjährige Sportlerehrung der Stadt Marktbreit, die sich allerdings auf die Verteilung der im Vorjahr erworbenen Sportabzeichen beschränkte. Sich wieder einmal treffen, sich in die Augen schauen und einen kurzen Plausch halten - da kam sichtlich Freude auf.

26 Sportler aller Altersgruppen waren es, die sich im Sommer 2021 unter der Anleitung von Stefanie Ebert und Manuela Kraus vom Turnverein Marktbreit immer wieder getroffen hatten, um in verschiedenen Disziplinen Leistung zu erbringen und am Ende das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold ablegten. Dass es da auch viel Kontinuität gibt, zeigte etwa Reiner Rösel, der das Sportabzeichen bereits zum 29. Mal abgelegt hat.

Bürgermeister Harald Kopp und Jugend- und Sportreferent Maximilian Zink, beide überreichten die Urkunden und Nadeln, würdigten die Leistungen der Sportler. Gerade in Zeiten, wo man wenig Kontakt untereinander habe, so der Bürgermeister, sei es umso wichtiger, sich sportlich zu betätigen, "nicht nur für die körperliche Fitness, sondern auch als seelischer Ausgleich". Und natürlich hofft der Bürgermeister, dass der Höhepunkt der Pandemie bald überschritten ist, "damit ein sportliches Miteinander wie früher wieder möglich ist".

Seit gut anderthalb Jahren ist Maximilian Zink der Jugend- und Sportreferent der Stadt Marktbreit - alleine eine Möglichkeit, sich den Vereinen vorzustellen, gab es bislang noch nicht. "Ich bin aber jederzeit als Ansprechpartner für die Vereine da", so der Referent.

Da die sonst übliche Ehrung der Sportler und Vereine auch in diesem Jahr nicht möglich sei, wollte er zusammen mit Bürgermeister und Stadt zumindest die Sportabzeichen öffentlich verleihen, auch als Auszeichnung für die Sportler und Vereine schlechthin. Denn hier werde Sport aus Leidenschaft und nicht aus kommerziellen Erwägungen heraus gemacht, so der Sportreferent mit Blick auf Olympia in Peking oder die Fußballweltmeisterschaft in Katar.