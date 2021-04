Am späten Freitagabend mussten Streifen der Kitzinger Polizei zu einer unerlaubten Party nach Neuses am Berg fahren. Wie die Polizei berichtet, stellte sich vor Ort heraus, dass es sich um eine Geburtstagsfeier handelte, an der mehrere Gäste aus unterschiedlichen Haushalten teilnahmen.

Die Feier wurde beendet und die Polizei erstattete mehrere Anzeigen gegen das Infektionsschutzgesetz.