Rödelsee vor 54 Minuten

Trotz Alkoholisierung mit Auto unterwegs

In der Nacht zum Dienstag wurde nach Mitteilung der Polizei ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer in Rödelsee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da hierbei deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der den Verdacht der Beamten bestätigte. Der Mann hätte nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Ihn erwarten nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Monat Fahrverbot.