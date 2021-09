Obernbreit vor 48 Minuten

Treppe und Toilettenhäuschen beschmiert

In der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen in Obernbreit die Treppe zur Pfarrei mit einem Hakenkreuz in goldener Farbe. Weiterhin verunstalten die Unbekannten laut Polizei ein mobiles Toilettenhäuschen mit der gleichen Farbe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro.