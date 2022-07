Volkach vor 16 Minuten

Trendige Handyketten

In den letzten Tagen vor den Sommerferien musste auch in der OGS nicht mehr so viel gelernt werden. Endlich blieb einmal Zeit für ein kreatives Angebot. Dem neusten Trend entsprechend, bastelten die Schülerinnen Handyketten. Die Vielfalt der bunt glitzernden Perlen faszinierte die Mädchen und regte sie an, selbst Handyketten zu kreieren. Es entstanden die unterschiedlichsten Ergebnisse – von richtig bunt bis farblich sorgfältig aufeinander abgestimmt. Jede Kette für sich wurde ein echter Hingucker. Während des Bastelns genossen die Mädchen die gemeinsame Zeit, denn nach einem ereignisreichen und anstrengenden Schuljahr dürfen auch Erholungspausen nicht zu kurz kommen.