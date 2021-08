Kitzingen vor 1 Stunde

Traumrunde durch die Weinberge

Die Seniorenfachstelle des Landratsamtes bietet im Rahmen der Aktionswochen 60+ am Dienstag, 21. September, von 13 Uhr bis ungefähr 17.30 Uhr eine geführte Wanderung auf der Traumrunde Rödelsee an. Die Traumrunde führt durch die Weinberge am Schwanberg. Die Teilnehmer werden gleich zwei terroir f-Aussichtspunkte passieren. Die von Heinz Zippelius geführte Wanderung ist etwa zehn Kilometer lang und dauert etwa drei Stunden. Entsprechende Fitness sowie festes Schuhwerk sind nötig. Nach der Führung besteht die Möglichkeit zur Einkehr in die Vinothek Rödelsee, in der jeder Teilnehmer ein kostenfreies Getränk erhält.