Die Karnevalsgesellschaft Höpper-Elfer im TSV Albertshofen trauert um ihren langjährigen Vize-Gesellschaftspräsidenten Sven Reitmeier, der am vergangenen Freitag nach einer heimtückischen Krankheit im Alter von nur 49 Jahren viel zu früh von dieser Welt gehen musste. "Mit Sven 'Hanno' Reitmeier haben wir einen sehr guten Freund, Elferrat, Kameraden und Sportsmann verloren", meint Höpper-Elfer-Präsident Ralf Spiegel.

Sven Reitmeier war 30 Jahre Gardebetreuer, im Männerballett und bei den Senk- und Spreizfuß-Hopsern auf der Bühne, der Mann hinter den Kulissen, Faschingsprinz oder Bühnen- oder Wagenbaubauer. Reitmeier war 19 Jahre lang Vize-Gesellschaftspräsident und hielt in dieser Zeit dem ehemaligen Gesellschaftspräsidenten Elmar Gimperlein eine halbe Ewigkeit den Rücken frei. "Pause zu machen, das kannte unser Sven nicht", sagt Ralf Spiegel über den Verstorbenen. "Wir verlieren einen großen Freund, er war Träger von hohen Karnevalsauszeichnungen, wie dem Lachenden Löwen von Bayern und der zweithöchsten Karnevalsauszeichnung mit dem Narr von Europa in Brillant", kondoliert der Chef des Regionalverbands in der Förderation Europäischer Narren, Heiko Förster.

Eine tragende Säule seit Firmengründung

Sven Reitmeier war ein sehr beliebter Mann, ob in Albertshofen oder auch an seinen Arbeitsplätzen. "Sven hinterlässt menschlich und beruflich eine nicht auffüllbare Lücke", schreibt sein Chef Andreas Jeschke, in dessen Wiesenbronner Handwerksbetrieb der Verstorbene als Dachdecker, Zimmerer und Spengler eine tragende Säule seit der Firmengründung im Jahr 2016 war. Sven Reitmeier war als humorvoller, lebenslustiger Mensch mit einer fröhlichen Art bekannt und geschätzt. Er war ein Macher und Schaffer und sah sich nur selten im Rampenlicht stehen. Er war mit seiner Frau Andrea Reitmeier im Jahr 1999 nach Mainbernheim gezogen und baute dort ein Zweifamilienhaus.

Sven Reitmeier blieb es verwehrt, seinen 50. Geburtstag feiern zu dürfen, er hinterlässt seine Ehefrau und seine Tochter. Der Trauergottesdienst und die Urnenbeisetzung finden am Montag, 30. Mai, um 14 Uhr im Mainbernheimer Friedhof statt. Der Verstorbene wünschte sich, dass alle Leute, die ihn auf seinem letzten Weg begleiten, keine Trauerkleidung tragen sollen. Die Menschen sollen auf Blumenspenden verzichten und stattdessen für die Kinderkrebsstation Regenbogen und die Palliativstation des Juliusspitals in Würzburg spenden. Sven Reitmeier war und ist auch in der Freiwilligen Feuerwehr Albertshofen sehr geschätzt, ob als Feuerwehrmann oder als Trommler im Feuerwehr-Spielmannszug.