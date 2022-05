Nach schwerer Krankheit starb der Willanzheimer Hannes Stöcker im Alter von 71 Jahren.

Der geborene Iphöfer besuchte nach der Volksschule die Handelsschule in Kitzingen, um danach bei der Volksbank in Kitzingen eine Lehre als Bankkaufmann abzuschließen. Er blieb seinem Arbeitgeber, der späteren VR Bank Kitzingen, bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2014 treu. Dort war er zunächst in der Kreditabteilung tätig, übernahm dann im Jahr 2002 die Leitung der Personalabteilung.

Große Verdienste erwarb sich der sehr beliebte Hannes Stöcker in seinen Heimatort Willanzheim. Hier zeichnete er sich vor allem durch sein außerordentliches Engagement für den Sportverein aus. Er übernahm 1977 bis 1984 als zweiter und von 1984 bis 2017 als erster Vorsitzender Verantwortung und prägte den Verein über Jahrzehnte mit Weitblick, Mut und Verantwortungsbewusstsein. Ob Thekendienst oder Bauarbeiten, Stöcker ging immer als leuchtendes Beispiel voran.

Idealismus und Hilfsbereitschaft

In seine Amtszeit fielen insbesondere der Bau des Sportparks, die Sanierung des alten Sportheimes und der Sporthalle sowie der Neubau des Kabinentraktes und Wintergartens am Sportpark. Stöcker wirkte in allen Sparten des Vereins aktiv mit und war ein herausragender Fußballer des SVW.

Von seinem Idealismus und seiner Hilfsbereitschaft profitierte sein Heimatort in außerordentlichem Maß. Er liebte das Leben in der Gemeinschaft. Der Sportvereins-Ehrenvorsitzende handelte stets nach dem Zitat: "Alles Gute in der Welt geschieht nur, wenn einer mehr tut, als er tun muss".

Hannes Stöcker war ein geselliger Mensch, der auch Jahrzehnte lang aktiver Sänger war und obwohl er nie im Rampenlicht stehen wollte, stand er auch als Laienschauspieler auf der Bühne. Darüber hinaus war auch seine Tätigkeit als Kassier der Dorffestgemeinschaft geschätzt.

Stöckers Lebenskreis schloss sich vergangenen Mittwoch in Willanzheim, er hinterlässt seine Frau Gerlinde und seine Kinder Maria, Manuel und Markus mit Familien. Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 14. Mai, um 14 Uhr in Willanzheim statt, die Urnenbeisetzung im Friedhof schließt sich an.