Kitzingen vor 1 Stunde

Transporter-Fahrer übersieht Radfahrer beim Rechtsabbiegen

Einen Radfahrer übersah ein 22 Jahre alter Fahrer eines Kleinstransporters am Mittwochnachmittag. Der Mann war auf der Mainbernheimer Straße in Kitzingen stadteinwärts unterwegs und wollte laut Polizeibericht im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Norma abzubiegen. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 68-jährigen Radler. Es kam zum Zusammenstoß, der Senior stürzte und musste durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung der Verletzungen ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.